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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Купівля рейтингів не допомогла Бойку, – політолог

      75 Читать новость на русском
      Юрій Бойко
      Юрій Бойко / newsone.ua

      Антирейтинг влади – 70-75%, рейтинг опозиції в особі Ю.Бойка – 10. Чи можливо таке?

      Цим питанням в своєму блозі на "Кореспонденті" задається політолог Павло Рудяков. 

      Однак, такий високий показник у Бойка, на його думку, це всього лише черговий приклад політичних маніпуляцій з використанням соціології.

      "Навіть якщо розглядати всерйоз міфічну перспективу проходження Юрія Бойка до другого туру президентських виборів, там у нього шансів – нуль цілих нуль десятих. Бойко програє абсолютно всім кандидатам з групи "топ".

      Таким чином, упевнений експерт, комусь вигідно тягнути Юрія Анатолійовича вгору, щоб розбити електоральне поле і не дати можливості опозиційно налаштованим виборцям зробити чіткий і конкретний вибір сили, яка буде реально відстоювати їх інтереси в тому ж парламенті. "Очевидно, що "проект Бойка" – свідомо непрохідний, безперспективний. Бойко позбувся підтримки, як партії, так і електорату, вільно чи мимоволі ставши знаряддям маніпуляції нинішньої влади".

      Рудяков також зробив прогноз щодо ситуації в опозиційному електоральному полі: "Безліч питань викликав союз Вілкула-Мураєва, про який ці політики оголосили на спеціальній прес-конференції 7 березня. Нове об'єднання вже дає результати у вигляді серйозного зростання рейтингу в О.Вілкула. Ясно, що незабаром велика частина опозиційного електорату перейде на сторону цього дуету. Така логіка процесу. Альтернатив такого розвитку подій, в принципі, немає".

      Експерт також сказав, що всі, хто раніше заявляли про свою "опозиційність", незабаром зливалися і показували своє справжнє "я", діючи на користь чинного президента. "Взяти хоча б союзника Ю.Бойка – В.Рабиновича, якого раптом взявся щосили піарити канал "Прямий" – рупор П.Порошенка. Ну, чи не нонсенс для опозиційної політичної сили, чи не так?".

      "Давайте визнаємо, можна нескінченно купувати рейтинги, виступати на різних телеканалах, продавлюючи тему газу, але голосувати за пропрезидентського кандидата, та ще й аутсайдера, виборці з опозиційними поглядами не стануть. Занадто довго їх інтереси ніхто не відстоював: війна на Сході, маніпуляції мовними і релігійними питаннями, навіть банально те, що відключали Схід від найнеобхіднішого (електрика, водопостачання), не виплачували заробітну плату та банально кинули напризволяще. Не будемо піднімати питання про те, хто і скільки заробив на цьому за останні п'ять років.

      Країні сьогодні, як ніколи, потрібна нова, реальна опозиція, яка зуміє зупинити війну, налагодити економіку, забезпечити соціальні гарантії. Така опозиція – це точно не Ю.Бойко і компанія. У нас останній шанс. Хочеться вірити, що виборці більше не повторять помилок минулого. Адже в цей раз вони будуть мати фатальний характер", – закликав політолог,

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      Теги: Новини політики Юрій Бойко Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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