В пятницу, 19 апреля, в полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним с огнестрельным ранением доставили 60-летнего мужчину. Сейчас удалось задержать нападавшего.

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Что известно о покушении

Происшествие случилось весной в одном из пригородных сел Тернопольского района. Отмечается, что тогда на месте преступления работали оперативники, следователи, специалисты-криминалисты и специалисты других профильных служб.

Пострадавший автомобилем заехал на территорию собственного дома и в этот момент неизвестный произвел выстрелы из оружия по авто, в результате чего он получил три огнестрельных ранения. Медикам удалось спасти жизнь мужчины,

– говорится в сообщении полиции.

Во время досудебного расследования следователям удалось установить, что злоумышленник получил заказ на убийство жителя Тернополя. За это преступление киллер должен был получить 25 тысяч долларов.

Почти четыре месяца он следил за жертвой, собирал подробную информацию о нем и отслеживал маршрут передвижения. Для этого злоумышленник арендовал жилье в Тернополе и приобрел автомобиль.

Позже полицейские вышли на след подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 35-летний житель Черкасс. Оперативники задержали его по дороге к границе Украины, который он планировал незаконно пересечь через Тису.

Интересно, что во время задержания правоохранители изъяли у него две гранаты и около 100 патронов.