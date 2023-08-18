Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в эфире телемарафона рассказал, что полиция предупредила нападение, когда подозреваемые с заготовленными битами направлялись в сторону подъезда, из которого должен был выйти Сокур. В офисе генпрокурора рассказывали, что чиновника хотели покалечить бейсбольными битами, пишет 24 Канал.

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Какой главный мотив покушения на Сокура

Иван Выговский рассказал, что информацию о подготовке преступления оперативники получили заранее. Так правоохранители смогли спасти чиновника.

Глава нацполиции пояснил, что задержанные имели фото должностного лица и его машины. Это указывает на заказной характер преступления.

Кто сейчас заказал его – устанавливаем. Сейчас уже определенная информация есть,

– заверил Выговский.

По его данным, основной мотив, который сейчас рассматривает полиция, – это профессиональная деятельность.

"В принципе, он и сам также подтверждает, что наиболее вероятным мотивом является его профессиональная деятельность. Но мы рассматриваем и другие версии. Будет понятно, когда узнаем заказчика нападения", – объяснил глава украинской полиции.

Иван Выговский рассказал, что утром 18 августа задержанным объявили подозрение в готовке к нанесению тяжких телесных повреждений. Они находятся в СИЗО. В ближайшее время им будут выбирать меру пресечения.

Гетманцев говорил о схемщиках

По словам Гетьманцева, являющегося главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заказчики – схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие границу.

Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола,

– заявил нардеп.

Что известно о попытке покушения на Сокура