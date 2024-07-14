В Белом доме ранее охарактеризовали разговор, который состоялся между оппонентами как "хороший, короткий и уважительный". В то же время в СМИ отмечают, что после этого инцидента предвыборные кампании как будто "затихли".
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Такой разговор произошел впервые за много лет
Стало известно, что Байден и Трамп разговаривали в промежутке между 8:15 и 10:30. Действующий президент хотел узнать, в порядке ли Трамп и насколько серьезно он ранен.
В то же время это событие изменило расписание президента. У него было запланировано интервью в понедельник 15 июля, однако его перенесли. Журналисты отметили, что Байден мог использовать эту ситуацию и нанести удар, однако он, очевидно, решил, что сейчас не время для этого.
Они также сказали, что с момента покушения кампании обоих кандидатов будто "притихли".
В результате покушения на Дональда Трампа есть пострадавшие и жертва.
Среди травмированных есть те, кто находится в тяжелом состоянии в больницах. Покушение на Дональда Трампа уже расследуют американские правоохранители.