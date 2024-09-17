Об этом на брифинге 17 сентября заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий, сообщает Суспильное.

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МИД призвал не связывать подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной

Представитель МИД Украины отметил, что "да, мы видим из новостей, что подозреваемый ранее публично поддерживал Украину".

Но, посмотрите, есть сотни миллионов людей в Соединенных Штатах, которые поддерживают Украину. И очевидно, что это разнообразная группа людей. Мы призываем всех воздержаться от искусственной привязки действий подозреваемого к Украине,

– подчеркнул он.

К тому же Тихий подчеркнул, что Украина решительно осуждает этот "преступный акт и все формы политического насилия".

"Мы рады, что подозреваемый был задержан так быстро, и хотим подчеркнуть, что он не имеет никаких связей с украинскими государственными учреждениями и никогда не воевал за Украину в составе Интернационального легиона или других подразделений ВСУ", – добавил представитель МИД.