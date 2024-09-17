Про це на брифінгу 17 вересня заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, повідомляє Суспільне.

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МЗС закликало не пов'язувати підозрюваного у замаху на Трампа з Україною

Представник МЗС України зазначив, що "так, ми бачимо з новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну".

Але, подивіться, є сотні мільйонів людей у Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо всіх утриматися від штучної прив'язки дій підозрюваного до України,

– наголосив він.

До того ж Тихий підкреслив, що Україна рішуче засуджує цей "злочинний акт і всі форми політичного насильства".

"Ми раді, що підозрюваного було затримано так швидко, і хочемо підкреслити, що він не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону або інших підрозділів ЗСУ", – додав речник МЗС.