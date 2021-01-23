Накануне украинские правоохранители провели спецоперацию, в рамках которой задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Его обвиняют в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. По данным следствия, за "голову" последнего Расюку пообещали 50 тысяч долларов.

Расюку уже избрали меру пресечения

Полковник "Альфы" сейчас находится под стражей. Но следствие будет просить об его аресте. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на текст ходатайства о применении меры пресечения в отношении него.

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Правда, в документе нет фамилии первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого считают заказчиком. По словам журналистов, вероятно, следствие еще не имеет достаточно доказательных аргументов, чтобы объявить ему подозрение. Об этом свидетельствует и отсутствие обыска в доме Нескоромного, как и в доме Расюка.

В то же время из текста ходатайства понятно, что оперативное наблюдение за Расюком вели с 7 июля 2020 года. Поэтому Нескоромный мог быть задокументирован в материалах негласного следствия. Оно фиксировало контакты Расюка, который был приближенным человеком к Нескоромному.

Скорее всего, следствие рассчитывает на то, что суд примет решение о содержании Расюка под стражей, и он даст показания на Нескоромного,

– подчеркивают журналисты.

Сейчас же следствие считает руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова потерпевшим лицом. И интересно, что орган, в котором тот имеет большое влияние, занимается расследованием этого дела.

"Если СБУ не передаст дело в ГБР, защите подозреваемого/подозреваемых будет легко предоставить собранные доказательства как процедурно ничтожные", – добавляют представители издания.

Ходатайство об избрании меры пресечения Расюку / Скриншоты документа взято из ZN.UA

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Расюка задержали 23 января, но об этом сообщили только СМИ. На следующий день СБУ подтвердила эту информацию.

Вероятного заказчика Нескоромного также попытались задержать, и даже надели на него наручники. Но ему удалось сбежать.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Нескоромного уже объявили в розыск, а также запретили ему выезд за границу.

Кто такой Дмитрий Нескоромный? Он занимал должность заместителя главы СБУ с 1 июля по 8 ноября 2019 года. С 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым заместителем председателя СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сегодня же находится в составе ведомства, однако не занимает ни одной должности.

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