Напередодні українські правоохоронці провели спецоперацію, в межах якої затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка. Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. За даними слідства, за "голову" останнього Расюку пообіцяли 50 тисяч доларів.

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Полковник "Альфи" зараз перебуває під вартою. Але слідство проситиме про його арешт. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на текст клопотання про застосування запобіжного заходу щодо нього.

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Щоправда, в документі немає прізвища експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого вважають замовником. За словами журналістів, імовірно, слідство ще не має достатньо доказових аргументів, щоб оголосити йому підозру. Про це свідчить і відсутність обшуку в помешканні Нескоромного, як і в помешканні Расюка.

Водночас з тексту клопотання зрозуміло, що оперативне спостереження за Расюком вели з 7 липня 2020 року. Тому Нескоромний міг бути задокументованим у матеріалах негласного слідства. Воно фіксувало контакти Расюка, який був наближеною людиною до Нескоромного.

Скоріш за все, слідство розраховує на те, що суд прийме рішення про утримання Расюка під вартою, і він дасть покази на Нескоромного,

– підкреслюють журналісти.

Наразі ж слідство вважає керівника Внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова потерпілою особою. І цікаво, що орган, в якому той має великий вплив, займається розслідуванням цієї справи.

"Якщо СБУ не передасть справу в ДБР, захисту підозрюваного/підозрюваних буде легко надати зібрані докази як процедурно нікчемні", – додають представники видання.

Клопотання щодо обрання запобіжного заходу Расюку / Скриншоти документу взято зі ZN.UA

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Расюка затримали 23 січня, але про це повідомили лише ЗМІ. Наступного дня СБУ підтвердила цю інформацію.

Імовірного замовника Нескоромного також спробували затримати, і навіть вдягнули на нього кайданки. Але йому вдалося втекти.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Нескоромного вже оголосили в розшук, а також заборонили йому виїзд за кордон.

Хто такий Дмитро Нескоромний? Він займав посаду заступника очільника СБУ з 1 липня по 8 листопада 2019 року. З 8 листопада по 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ. Сьогодні ж перебуває в складі відомства, проте не займає жодної посади.

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