Покушение на Мосийчука: нардеп назвал место пребывания участника преступления

В четверг, 1 марта, на заседании Верховной Рады народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в аннексированном Крыму.

Об этом Мосийчук сказал при обсуждении обращения парламента к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента России в аннексированном Крыму, сообщает "Украинская правда".

"Украина должна обратиться ко всем ведущим и цивилизованным странам с тем, что руку убийце, руку оккупанту подавать нельзя. И вести любые дипломатические встречи, переговоры – нельзя", – заявил нардеп.

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При этом политик подчеркнул, что на сегодняшний день Россия использует аннексированный Крым как базу в гибридной войне против Украины, "как базу террористов".

Один из террористов, который совершил покушение на меня и теракт возле "Эспрессо", скрывается на территории оккупированного Крыма,

– заявил Мосийчук.

Народный избранник отметил, что "нам нужно изолировать Путина, изолировать страну-агрессора", а "мир должен осознать, что Путин – убийца и террорист, Россия – страна-агрессор и террорист".

Напомним, что вечером 25 октября во Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого были ранены нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. В результате взрыва погиб охранник-помощник Мосийчука Руслан Кушнир и прохожий Михаил Мормель.