16:27
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Покушение на Мосийчука: нардеп назвал место пребывания участника преступления

262 Читати новину українською
Игорь Мосийчук
Игорь Мосийчук / Фото из открытых источников

В четверг, 1 марта, на заседании Верховной Рады народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в аннексированном Крыму.

Об этом Мосийчук сказал при обсуждении обращения парламента к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента России в аннексированном Крыму, сообщает "Украинская правда".

"Украина должна обратиться ко всем ведущим и цивилизованным странам с тем, что руку убийце, руку оккупанту подавать нельзя. И вести любые дипломатические встречи, переговоры – нельзя", – заявил нардеп.

Читайте также: Покушение на Мосийчука: появилось видео, как неизвестный ставит мопед с взрывчаткой

При этом политик подчеркнул, что на сегодняшний день Россия использует аннексированный Крым как базу в гибридной войне против Украины, "как базу террористов".

Один из террористов, который совершил покушение на меня и теракт возле "Эспрессо", скрывается на территории оккупированного Крыма,
– заявил Мосийчук.

Народный избранник отметил, что "нам нужно изолировать Путина, изолировать страну-агрессора", а "мир должен осознать, что Путин – убийца и террорист, Россия – страна-агрессор и террорист".

Напомним, что вечером 25 октября во Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого были ранены нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. В результате взрыва погиб охранник-помощник Мосийчука Руслан Кушнир и прохожий Михаил Мормель.

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Игорь Мосийчук Покушение на Мосийчука
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 116
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1744
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
373
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1251
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 948
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук