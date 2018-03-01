Замах на Мосійчука: нардеп назвав місце перебування учасника злочину

В четвер, 1 березня, на засіданні Верховної Ради народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук заявив, що один із учасників замаху на нього переховується в анексованому Криму.

Про це Мосійчук сказав під час обговорення звернення парламенту до міжнародної спільноти у зв'язку із незаконною підготовкою виборів президента Росії в анексованому Криму, повідомляє "Українська правда".

"Україна має звернутися до всіх провідних і цивілізованих країн з тим, що руку вбивці, руку окупанту подавати не можна. І вести будь-які дипломатичні зустрічі, перемовини – не можна", – заявив нардеп.

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При цьому політик наголосив, що на сьогодні Росія використовує анексований Крим як базу у гібридній війні проти України, "як базу терористів".

Один із терористів, який вчинив замах на мене і теракт під "Еспресо", переховується на території окупованого Криму,

– заявив Мосійчук.

Народний обранець зазначив, що "нам потрібно ізолювати Путіна, ізолювати країну-агресора", а "світ має усвідомити, що Путін – вбивця і терорист, Росія – країна-агресор і терорист".

Нагадаємо, що ввечері 25 жовтня у Солом'янському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого було поранено нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука та політолога Віталія Балу. Внаслідок вибуху загинув охоронець-помічник Мосійчука Руслан Кушнір та перехожий Михайло Мормель.

