Замах на Мосійчука: з’явилось відео, як невідомий ставить мопед з вибухівкою

В мережі з’явилось відео з-під будівлі студії телеканалу "Еспресо", зняте камерою спостереження, незадовго до замаху на життя народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Відео оприлюднило видання "Інформатор".

На кадрах видно, як чоловік в шоломі паркує мопед поруч з деревом, двічі перевіряє щось на сидінні транспорту, піднімає з землі пакет і йде.

Як згодом встановлять вибухотехніки, вибухів пристрій було закладено саме до багажного відділення мопеда.

З’явилось відео, як невідомий ставить мопед з вибухівкою

Нагадаємо, що ввечері 25 жовтня у Солом'янському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого було поранено нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука та політолога Віталія Бала. Внаслідок вибуху загинув охоронець-помічник Мосійчука Руслан Кушнір та перехожий Михайло Мормель.