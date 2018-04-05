Покушение на Мосийчука организовала Россия: в СБУ обнародовали детали

Организатором нападения, которое произошло в октябре 2017 года возле здания телеканала "Эспрессо" в Киеве, в результате которого погибли двое и получили ранения трое человек, в том числе нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук был сотрудник ГУ (ранее Главное разведывательное управление) Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Об этом сообщили на брифинге заместитель прокурора Киева Павел Кононенко и заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает "Интерфакс".

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Организатор – представитель Главного управления Генштаба РФ,

– заявил Виктор Кононенко.

В то же время, Павел Кононенко отметил, что целью нападения был именно Мосийчук.

Он также напомнил, что одного из исполнителей данного теракта задержали, еще двое объявлены в розыск. По информации следствия, они находятся на территории России.

Также, в СБУ отметили, что теракт под "Эспрессо" совершили Александр Григорян, Игорь Лысак, Михаил Мятных, а также представители ГРУ РФ.

"ГРУшник приезжал в Украину и координировал. Григорян пешком прибыл из оккупированного Крыма. Лысак отвечал за приобретение мопеда и взрывчатку. Потом уехал в РФ. ГРУшник ездил в Украину по поддельному украинскому паспорту, изготовленному специально для теракта против Мосийчука. Цель – посеять хаос, спровоцировать усиление противостояния. Но нужен был именно Мосийчук", – написал журналист Евгений Солонина в Twitter.

#СБУ : вчинили теракт під #Еспресо Олександр Григорян, Ігор Лисак, Михайло Мятних, а також представники #ГРУ РФ. ГРУ-шник приіздив до Украіни та коррдинував. Григорян пішки прибув з окупованого Криму. Лисак - відповідав за придбання мопеда і вибухівку. Потім виіхав до РФ. — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 5 апреля 2018 г.

Напомним, вечером 25 октября 2017 года в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого были ранены нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. От взрыва погиб охранник-помощник Мосийчука Руслан Кушнир и прохожий Михаил Мормель.

3 марта Василий Грицак заявил, что СБУ раскрыла дело о взрыве.