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Геращенко отличился громким заявлением о покушении на Мосийчука

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Антон Геращенко и Игорь Мосийчук
Антон Геращенко и Игорь Мосийчук / Соцсети

Член коллегии Министерства внутренних дел и народный избранник Антон Геращенко утверждает, что в результате покушения на нардепа Игоря Мосийчука мог пострадать и он.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала "112 Украина".

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"Вы не знаете, но теракт, который был против Игоря Мосийчука, он планировался изначально под вашим телеканалом. Это уже вычислено и будет сказано прокуратурой, СБУ. Дело в том, что нас вместе с Мосийчуком могли взорвать. Потому что он выходил из вашего эфира в 22 часа, а я заходил. И мы стояли, минут 10 общались", – подчеркнул представитель МВД.

Напомним, вечером 25 октября в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого был ранен нардепа от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук. К сожалению, в результате взрыва погибли охранник-помощник Мосийчука Руслан Кушнир и прохожий Михаил Мормиль. Ранее Антон Геращенко заявлял, что теракт со стороны России является главной версией покушения на нардепа.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Игорь Мосийчук Министерство внутренних дел Покушение на Мосийчука Антон Геращенко
Источник: 24 Канал
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