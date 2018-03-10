Геращенко відзначився гучною заявою щодо замаху на Мосійчука

Член колегії Міністерства внутрішніх справ і народний обранець Антон Геращенко переконує, що внаслідок замаху на нардепа Ігора Мосійчука міг постраждати і він.

Таку заяву він зробив у ефірі телеканалу "112. Україна".

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"Ви не знаєте, але теракт, який був проти Ігоря Мосійчука, він планувався спочатку під вашим телеканалом. Це вже вирахувано і буде сказано прокуратурою, СБУ. Річ у тім, що нас разом із Мосійчуком могли підірвати. Тому що він виходив з вашого ефіру о 22 годині, а я заходив. І ми стояли, хвилин 10 спілкувалися", — підкреслив представник МВС.

Нагадаємо, увечері 25 жовтня у Солом'янському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого було поранено нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука. На жаль, внаслідок вибуху загинули охоронець-помічник Мосійчука Руслан Кушнір та перехожий Михайло Морміль. Раніше Антон Геращенко заявляв, що теракт з боку Росії є головною версією замаху на нардепа.