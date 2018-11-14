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      Покушение на независимость Украины – это покушение на безопасность Польши, – спикер Сейма

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      Карчевский заявил, что покушение на независимость Украины является покушением на безопасность Польши
      Карчевский заявил, что покушение на независимость Украины является покушением на безопасность Польши / Фото из открытых источников

      Во вторник, 13 ноября, спикер Сейма Польши Станислав Карчевский заявил, что покушение на независимость и территориальную целостность Украины является покушением на безопасность его страны. С такими словами он выступил на межпарламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины в Вильнюсе.

      Об этом сообщает "Польское радио".

      "Мы признаем незыблемыми независимость и территориальную целостность Украины, а любое покушение на них – это покушение на нашу собственную безопасность", – сказал Карчевский.

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      Отметим, что во время межпарламентской ассамблеи парламентарии Польши, Литвы и Украины обсудили вопросы безопасности, Восточного партнерства и пятой годовщины событий на Майдане в Киеве.

      Делегации обсудили также вопросы гибридных угроз, борьбы с пропагандой и сотрудничества в военной и энергетической сферах.

      Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что последствия от агрессии России в Украину почувствуют и те, кто имеет общую с РФ границу.

      "Эта агрессия может иметь много форм. Это может быть гибридная, энергетическая, экономическая, информационная, а также гуманитарная агрессия", – предупредил Парубий.

      К слову, Польша решительно осудила проведение пророссийскими боевиками незаконных выборов на оккупированном Донбассе. В МИД Польши призвали ввести санкции против всех причастных к организации этих псевдовыборов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Андрей Парубий Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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