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      Чего в Польше больше всего боятся от украинских заробитчан: заявление Дуды

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      Дуда заявил, что украинцы не создают проблем для Польши
      Дуда заявил, что украинцы не создают проблем для Польши / Фото из открытых источников

      В Польше больше всего опасаются от трудовых мигрантов создание враждебных организаций и террористической угрозы. Однако, украинцы не составляют угроз для польского общества.

      Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радио Maryja и телевидения Trwam.

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      "Украинцы в большинстве случаев находятся в Польше легально, легально работают. И я не заметил, чтобы они сделали кому-то какую-то обиду или причинили вред", – заявил Дуда.

      По его словам, украинцы тяжело работают в Польше, и часто выполняют работу, которую не хотят выполнять поляки.

      Президент отметил, что не видит угроз по изменению национальной или религиозной структуры страны после прибытия мигрантов, в частности и из Украины.

      Оценивается, что у нас есть около миллиона мигрантов из Украины. Насколько я знаю, они не создают в нашей стране никаких враждебных организаций, никакой террористической угрозы, чего мы больше всего опасаемся,
      – подчеркнул Дуда.

      Кроме того, польский президент подчеркнул, что его страна не соглашается принудительно принимать эмигрантов или беженцев.

      Напомним, Евростат обнародовал статистику, согласно которой в прошлом году украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (свыше 660 тысяч) и почти 90% из них были изданы с целью трудоустройства.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши Иммигранты Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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