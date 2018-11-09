Чего в Польше больше всего боятся от украинских заробитчан: заявление Дуды

В Польше больше всего опасаются от трудовых мигрантов создание враждебных организаций и террористической угрозы. Однако, украинцы не составляют угроз для польского общества.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радио Maryja и телевидения Trwam.

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"Украинцы в большинстве случаев находятся в Польше легально, легально работают. И я не заметил, чтобы они сделали кому-то какую-то обиду или причинили вред", – заявил Дуда.

По его словам, украинцы тяжело работают в Польше, и часто выполняют работу, которую не хотят выполнять поляки.

Президент отметил, что не видит угроз по изменению национальной или религиозной структуры страны после прибытия мигрантов, в частности и из Украины.

Оценивается, что у нас есть около миллиона мигрантов из Украины. Насколько я знаю, они не создают в нашей стране никаких враждебных организаций, никакой террористической угрозы, чего мы больше всего опасаемся,

– подчеркнул Дуда.

Кроме того, польский президент подчеркнул, что его страна не соглашается принудительно принимать эмигрантов или беженцев.

Напомним, Евростат обнародовал статистику, согласно которой в прошлом году украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (свыше 660 тысяч) и почти 90% из них были изданы с целью трудоустройства.