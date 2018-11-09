Чого в Польщі найбільше бояться від українських заробітчан: заява Дуди

У Польщі найбільше побоюються від трудових мігрантів створення ворожих організацій і терористичної загрози. Проте, українці не становлять загроз для польського суспільства.

На цьому наголосив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі радіо Maryja і телебачення Trwam.

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"Українці у більшості випадків перебувають у Польщі легально, легально працюють. І я не зауважив, щоб вони вчинили комусь якусь кривду чи завдали шкоди", – заявив Дуда.

За його словами, українці тяжко працюють в Польщі, і часто виконують роботу, яку не хочуть виконувати поляки.

Президент відзначив, що не бачить загроз щодо зміни національної чи релігійної структури країни після прибуття мігрантів, зокрема і з України.

Оцінюється, що у нас є близько мільйона мігрантів з України. Наскільки я знаю, вони не створюють у нашій країні жодних ворожих організацій, жодної терористичної загрози, чого ми найбільше побоюємося,

– наголосив Дуда.

Окрім того, польський президент підкреслив, що його країна не погоджується примусово приймати емігрантів чи біженців.

Нагадаємо, Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою минулого року саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.