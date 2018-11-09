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      Чого в Польщі найбільше бояться від українських заробітчан: заява Дуди

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      Дуда заявив, що українці не створюють проблем для Польщі
      Дуда заявив, що українці не створюють проблем для Польщі / Фото з відкритих джерел

      У Польщі найбільше побоюються від трудових мігрантів створення ворожих організацій і терористичної загрози. Проте, українці не становлять загроз для польського суспільства.

      На цьому наголосив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі радіо Maryja і телебачення Trwam.

      Читайте також: Польща може втратити понад півмільйона українських заробітчан

      "Українці у більшості випадків перебувають у Польщі легально, легально працюють. І я не зауважив, щоб вони вчинили комусь якусь кривду чи завдали шкоди", – заявив Дуда.

      За його словами, українці тяжко працюють в Польщі, і часто виконують роботу, яку не хочуть виконувати поляки.

      Президент відзначив, що не бачить загроз щодо зміни національної чи релігійної структури країни після прибуття мігрантів, зокрема і з України.

      Оцінюється, що у нас є близько мільйона мігрантів з України. Наскільки я знаю, вони не створюють у нашій країні жодних ворожих організацій, жодної терористичної загрози, чого ми найбільше побоюємося,
      – наголосив Дуда.

      Окрім того, польський президент підкреслив, що його країна не погоджується примусово приймати емігрантів чи біженців.

      Нагадаємо, Євростат оприлюднив статистику, згідно з якою минулого року саме українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС (понад 660 тисяч) і майже 90% з них були видані з метою працевлаштування.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Заробітчани Іммігранти
      Джерело: 24 Канал
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