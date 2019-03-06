Покушение на полицейского в Киеве: детали инцидента

Вечером, 5 марта, полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, во время драки ударил ножом инспектора патрульной полиции. Обидчик был в состоянии алкогольного опьянения.

У пострадавшего множественные ранения: колото-резаные раны плеча, бедра и грудной клетки. На данный момент, продолжаются следственные действия. Окончательную степень повреждений у патрульного определит только судебно-медицинская экспертиза.

Читайте также: Стрельба в Хмельницкой области: на полицейских совершили нападение

Обидчика, тоже работника полиции, задержали согласно 208 статье Уголовного кодекса Украины. Задержанному готовят сообщение о подозрении в совершении этого преступления и об избрании ему меры пресечения.

Карта Киева:



Если следователи докажут вину сотрудника полиции охраны, то ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

