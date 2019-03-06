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      Покушение на полицейского в Киеве: детали инцидента

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      Покушение на полицейского в Киеве: детали инцидента
      / 24 канал

      Вечером, 5 марта, полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, во время драки ударил ножом инспектора патрульной полиции. Обидчик был в состоянии алкогольного опьянения.

      У пострадавшего множественные ранения: колото-резаные раны плеча, бедра и грудной клетки. На данный момент, продолжаются следственные действия. Окончательную степень повреждений у патрульного определит только судебно-медицинская экспертиза.

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      Обидчика, тоже работника полиции, задержали согласно 208 статье Уголовного кодекса Украины. Задержанному готовят сообщение о подозрении в совершении этого преступления и об избрании ему меры пресечения.

      Карта Киева:


      Если следователи докажут вину сотрудника полиции охраны, то ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
       

      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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