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      Замах на поліцейського у Києві: деталі інциденту

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      Замах на поліцейського у Києві: деталі інциденту
      Замах на поліцейського у Києві: деталі інциденту / 24 канал

      Ввечері, 5 березня, поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, під час бійки вдарив ножем інспектора патрульної поліції. Кривдник був у стані алкогольного сп'яніння.

      У постраждалого числення поранення: колото-різані рани плеча, стегна та грудної клітини. Про це повідомляє Київ Оперативний. На разі, тривають слідчі дії. Остаточний ступінь пошкоджень у патрульного визначить лише судово-медична експертиза.

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      Кривдника, теж працівника поліції, затримали згідно 208 статті Кримінального кодексі України. Затриманому готують повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину та про обрання йому запобіжного заходу.

      Карта Києва:


      Якщо слідчі доведуть провину працівника поліції охорони, то йому загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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