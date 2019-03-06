Замах на поліцейського у Києві: деталі інциденту

Ввечері, 5 березня, поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, під час бійки вдарив ножем інспектора патрульної поліції. Кривдник був у стані алкогольного сп'яніння.

У постраждалого числення поранення: колото-різані рани плеча, стегна та грудної клітини. Про це повідомляє Київ Оперативний. На разі, тривають слідчі дії. Остаточний ступінь пошкоджень у патрульного визначить лише судово-медична експертиза.

Читайте також: Стрілянина на Хмельниччині: на поліцейських скоїли напад

Кривдника, теж працівника поліції, затримали згідно 208 статті Кримінального кодексі України. Затриманому готують повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину та про обрання йому запобіжного заходу.

Карта Києва:



Якщо слідчі доведуть провину працівника поліції охорони, то йому загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі.