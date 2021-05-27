Угрожающий сценарий

Это не гипербола для тех, кто следит за политическими событиями. Республиканцы могут забрать власть вполне законно или получить ее, опираясь на подавление голосования, отмечает известный аналитик в колонке для NYT.

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Их законодатели могут просто отказаться утверждать демократические голоса, объявив Трампа или его политического преемника победителем. Если бы это не было разыграно, "красная партия" будет пытаться захватить контроль и сделать все, чтобы остановить сопротивление. Но как Америка дошла до такого?



Акция фанатов Трампа по результатам выборов /Фото NBC News

Мы видим и читаем каждый день о республиканском гневе. Они верят бездоказательно, что выборы 2020 года были украдены. В Конгрессе у них заседают ультраправые политики, сравнивающие необходимость носить маски против коронавирусной болезни с Холокостом. Пол Кругман, правда, отмечает: фокусировка на безумии может навредить пониманию, почему оно вообще возможно.

Теории об этом не новы. Еще в 1964 году Ричард Хофштадтер написал культовую книгу "Параноидальный стиль в американской политике". Ярость белого населения – мощная сила, как минимум со времен борьбы за гражданские права. Но теперь все немного по-другому: большую ложь продвигал сверху сам Трамп.



Кевин Маккарти – глава большинства республиканцев в Конгрессе / Фото Los Angeles Times

Главная проблема: почти никто из видных республиканских политиков не противоречил заявлениям президента! А многие даже поддерживали их. Угроза номер один идет не от сумасшедших вроде Мерджори Тейлор Грин. А от беспозвоночных карьеристов типа лидера большинства республиканцев Кевина Маккарти.

И вот эта беспозвоночность имеет глубокие институциональные корни.

Две разные партии в Америке

Политологи в США давно доказывают, что две главные американские партии довольно сильно отличаются. Демократы это больше как "кружок по интересам": экология, поддержка ЛГБТК, профсоюзы и так далее. Тогда как республиканцы – это сплоченное, монолитное движение. Его иногда описывают еще и как движение идеологическое, консервативное.

Хотя в последние годы, подчеркивает Кругман, происходило нечто странное: внезапные приступы протекционизма, атаки на корпорации. То есть главный мотив сменился на жажду власти.

Хотя раньше консервативная сплоченность очень облегчала жизнь республиканцам. Тогда как демократы должны были договариваться с различными округами, которые имели часто противоположные мнения и конкурирующие требования, то их визави должны были всего лишь придерживаться линии партии и получать вознаграждение за лояльность.

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Даже когда (и если) хороший республиканец проигрывает выборы, в правых аналитических центрах есть сеть мягких кресел. Этакая "сеть безопасности", где продолжали циркулировать нужные взгляды. А также постоянные появления в студии Fox News, потому что партия предпочитает получать советы от политически надежных людей.

Одна партия – одна мысль Впрочем, такая легкая жизнь была привлекательной не для всех. Республиканская партия давно не приветствует людей с реальными знаниями и репутацией, им там неудобно. Потому что могут заставить поддерживать заведомо ложные утверждения.

Хотя есть и другой пример: в экономике – родной отрасли Пола Кругмана – есть много республиканцев с хорошей и прочной репутацией. Как и любая другая научная отрасль, она стремится к демократии, но меньше чем социальные или точные науки.

Почему демократия может исчезнуть

Сейчас сложно найти аналитика рынка труда или по вопросам налогов – который рассчитывает вернуться к обычной, неполитической работе через несколько лет – и не пошел бы в новую администрацию.

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Но настоящим политикам, которые пекутся о ней и имеют свои независимые округа, может быть сложнее. В "старой доброй партии" пока нет места для таких, как Берни Сандерс или Элизабет Уоррен. Если, конечно, не учитывать уникальный кейс Митта Ромни.

Расцвет авторитарной партии Большая доля молчаливых карьеристов сделала республиканцев уязвимыми к авторитаризму. А тогда он захватил партию полностью. Вероятно, большая часть из них верит в захват Капитолия антифашистами или даже толпой неагрессивных туристов.

Десятки лет как монолитное предприятие Республиканская партия заполнялась людьми, которые повсюду следовали партийной линии. И это происходило сверху вниз. Если Трамп или другое приближенное лицо скажет, что "США всегда воевали с Восточной Азией", то большинство партии повторит: "Мы всегда воевали с Восточной Азией", считает Кругман.

Трамп говорит: "Я победил на выборах" и сторонники повторяют, что "он победил на выборах", несмотря на все факты. Но главное дело в том, что ни мегаломания сверху, ни ярость снизу не объясняют, почему демократия в США висит на волоске. Малодушие и страх, а не безумие – вот почему "правительство для людей" может скоро исчезнуть с этой земли.