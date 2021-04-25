Джо Байден уже с начала своей каденции начал давать результаты, особенно в плане борьбы с пандемией COVID-19. Успехи политики президента США очевидны. Его откровенное поведение привлекает внимание, но и обещания выполняются.

Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике и колумнист в колонке NYT доказывает, что Джо Байдену наконец комфортно на его посту. А потому приходит успех.

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Байден не Обама, или Не каждая идея работает

Остановите меня, если вы уже слышали это: новый президент-демократ унаследовал кризисную страну. Его первая большая инициатива в политике – краткосрочная помощь. У этих денег цель целью вывести США из кризиса. Далее были предложения по решению более долговременных проблем и – по возможности – изменение американского общества к лучшему.

Его партия имеет большинство в Палате Представителей и Сенате, но обе идеи сталкиваются с республиканцами в оппозиции, которые прибегают к тактике выжженной земли. Некоторые скажут, что первые месяцы Байдена это повторение первых месяцев Обамы, но есть одна большая разница. Политика Обамы никогда не имела широкой общественной поддержки (хотя он сам начинал с высокими рейтингами доверия).

Принятие медицинской реформы вызвало протесты как "за", так и "против" / Фото Axios

А вот одобрение политики Джо Байдена чрезвычайно высокое. Почему же так? Чтобы ответить, сравним большие проекты: Obamacare и American Jobs Plan.

Первый имел в целом негативную окраску во время прошлой Демократической каденции. Имидж этого плана медицинского страхования не рос пока Трамп не попытался убить его. И даже после этого, Obamacare не воспринимали избиратели-республиканцы.

В противовес, платформу для увеличения рабочих мест охотно поддерживают большинство граждан. И хотя опять же, избранные республиканцы выступают жестко против, их избиратели в целом – "за". Так как Байден добился этого за такой короткий промежуток времени?

Беседуя с культом

Часть ответа, конечно, скрывается в политической идентичности. Когда-то было "только Никсон может улететь в Китай", а теперь слоган превратился в "лишь старый белый человек может подписать новое соглашение". И это происходит на фоне закрытия членов "старой доброй партии" в своих ментальных пузырях.

Это началось еще до пандемии и конспирологических теорий, которые она с собой принесла. Во многом, нынешняя Республиканская партия напоминает больше культ, а не нормальную политсилу.



А его члены погрузились так глубоко, что забыли, как разговаривать с внешним миром. Когда они разносят каждую прогрессивную идею как "социализм", забрасывают каждому левоцентристу "марксизм", говорят о "демократах, которые создают рабочие места" – они разговаривают сами с собой и никого не убеждают.

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Трампу удалось превратить хорошую партию в культовую организацию / Фото Common Dreams

Если переносить это описание в практическую плоскость, взгляните на атаку сенатора Марши Блэкберн на собственно план рабочих мест. Она говорила, что он: "на самом деле не об инфраструктуре", "потратит сотни миллиардов долларов на уход за стариками". Будто ее избиратели должны считать, что это – плохое дело.

Байдену, небось выгодна оппозиция, которая забыла как это – делать убедительную политику и приводить соответствующие аргументы. Но популярность "Байденомики" также показывает эффективность его партии. А демократам гораздо комфортнее сейчас чем двенадцать лет назад.

Не бояться быть собой, даже если вы – политсила

В отличие от республиканцев, демократы – члены нормальной политической партии, которая выглядит, как и большинство демпартий по миру. Но раньше "синяя партия" боялась поддерживать эту свою идентичность. Одна из выдающихся вещей из эры Обамы, в ретроспективе – приверженность демократов к людям, не разделявшим их взглядов.

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Администрация слушала банкиров, которые предупреждали: что-либо с привкусом популизма пошатнет уверенность, увеличит дефицит, потребует экономии бюджета. Месяцы тратились впустую, чтобы получить республиканскую поддержку для плана по реформе здравоохранения.

Но они были обречены. Поэтому налоги для корпораций и передача денег простым людям так и остались планами.

Утонченную политику Обамы большинство американцев просто не замечали. Но теперь такого почета нет, Уолл-стрит имеет гораздо меньшее влияние. Экономические советники в первую очередь желают построить лучшую экономику, а все остальное придет. Республиканская недобросовестность теперь адекватно оценивается (новой администрации даже не интересны "красные" темы для разговора).

Прогрессивно и популярно

Демократы сейчас это уже не партия времен Обамы / Фото LA Times

Например, избиратели часто говорили в опросах, что корпорации платят слишком мало налогов. Команда Байдена зацепилась за это на фоне проблем Трампа с налогами. И теперь хочет дать публике то, что она хочет. Итак, игра демократов в 2021 это совсем не то, что было в 2009. А республиканцы, кажется, не понимают, что их ударило.

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Конечно, опросы могут измениться. Obamacare упал у них из-за медленного восстановления экономики после финансового кризиса 2008 года. Если после пандемии будет то же самое, избиратели раскритикуют и "Байденомику", но пока все указывает, что США направляются к экономическому буму, ВВП растет быстрее всего с 1984.

Если это действительно так, политика Байдена станет популярнее чем сейчас. Как это все отразится на следующих выборах – посмотрим. Но опять же, ранние оценки показывают, что Байден достиг того, чего никогда не мог достичь Обама: сделал прогрессивную политику действительно популярной.