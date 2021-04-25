Джо Байден вже з початку своєї каденції почав давати результати, особливо у плані боротьби з пандемією COVID-19. Успіхи політики президента США очевидні. Його відверта поведінка привертає увагу, але й обіцянки виконуються.

Пол Круґман, лавреат Нобелівської премії з економіки та колумніст у колонці NYT доводить, що Джо Байдену нарешті комфортно на його посаді. А тому приходить успіх.

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Байден не Обама, або Не кожна ідея працює

Зупиніть мене, якщо ви вже чули це: новий президент-демократ успадкував кризову країну. Його перша велика ініціатива у політиці – короткотермінова допомога. Ці гроші мають на меті вивести США з кризи. Далі були пропозиції щодо вирішення більш довготривалих проблем і – за можливості – зміна американського суспільства на краще.

Його партія має більшість у Палаті Представників та Сенаті, але обидві ідеї стикаються з республіканцями в опозиції, які вдаються до тактики випаленої землі. Дехто скаже, що перші місяці Байдена це повторення перших місяців Обами, але є одна велика різниця. Політика Обами ніколи не мала широкої громадської підтримки (хоча він сам починав з високими рейтингами довіри).

Прийняття медичної реформи викликало протести як "за", так і "проти" / Фото Axios

А от схвалення політики Джо Байдена надзвичайно високе. Чому ж так? Щоб відповісти, порівняємо великі проєкти: Obamacare та American Jobs Plan.

Перший мав загалом негативне забарвлення під час минулої демократичної каденції. Імідж цього плану медичного страхування не зростав аж поки Трамп не спробував вбити його. І навіть після цього, Obamacare не сприймали виборці-республіканці.

На противагу, платформу для збільшення робочих місць охоче підтримують більшість громадян. І хоча знову ж таки, обрані республіканці виступають жорстко проти, їхні виборці в цілому – "за". То як Байден добився цього за такий короткий проміжок часу?

Розмовляючи з культом

Частина відповіді, звісно що, ховається у політичній ідентичності. Колись було "лише Ніксон може полетіти до Китаю", а тепер слоган перетворився на "лише старий білий чоловік може підписати Нову Угоду". І це відбувається на фоні закриття членів "старої доброї партії" у своїх ментальних бульбашках.

Це почалося ще до пандемії та конспірологічних теорій, які вона з собою принесла. Багато в чому, нинішня Республіканська партія нагадує більше культ, а не нормальну політсилу.

А його члени занурились так глибоко, що забули, як розмовляти з зовнішнім світом. Коли вони розносять кожну прогресивну ідею як "соціалізм", закидають кожному лівоцентристу "марксизм", розмовляють про "демократів, що створюють робочі місця" – вони розмовляють самі з собою та нікого не переконують.

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Трампу вдалося перетворити гарну партію на культову організацію / Фото Common Dreams

Якщо переносити цей опис у практичну площину, погляньте на атаку сенаторки Марші Блекберн на власне план щодо робочих місць. Вона казала, що він: "насправді не про інфраструктуру", "витратить сотні мільярдів доларів на догляд за старенькими". Ніби її виборці мають вважати, що це – погана справа.

Байдену, либонь вигідна опозиція, яка забула як це – робити переконливу політику та наводити відповідні аргументи. Але популярність "Байденоміки" також показує ефективність його партії. А демократам набагато комфортніше зараз ніж дванадцять років тому.

Не боятися бути собою, навіть якщо ви – політсила

На відміну від республіканців, демократи – члени нормальної політичної партії, яка виглядає як і більшість демпартій по світу. Але раніше "синя партія" боялася підтримувати цю свою ідентичність. Одна з визначних речей з ери Обами, у ретроспективі – прихильність демократів до людей, що не розділяли їхніх поглядів.

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Адміністрація слухала банкірів, які попереджали: будь-що з присмаком популізму похитне упевненість, збільшує дефіцит, вимагає економії бюджету. Місяці витрачалися марно, щоб здобути республіканську підтримку для плану з реформи охорони здоров'я.

Але вони були приречені. Тому податки для корпорацій та передача грошей простим людям так і залишилися планами.

Витончену політику Обами більшість американців просто не помічали. Але тепер такої пошани немає, Волл-стріт має набагато менший вплив. Економічні радники у першу чергу бажають побудувати кращу економіку, а все інше прийде. Республіканська недобросовісність тепер адекватно оцінюється (новій адміністрації навіть не цікаві "червоні" теми для розмови).

Прогресивно та популярно

Демократи зараз це вже не партія часів Обами / Фото LA Times

Наприклад, виборці часто говорили в опитуваннях, що корпорації платять занадто мало податків. Команда Байдена зачепилася за це на фоні проблем Трампа з податками. І тепер хоче дати публіці те, що вона хоче. Отже, гра демократів у 2021 це зовсім не те, що було у 2009. А республіканці, здається, не розуміють, що їх вдарило.

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Звичайно, опитування можуть змінитися. Obamacare впав у них через повільне відновлення економіки після фінансової кризи 2008 року. Якщо після пандемії буде теж саме, виборці розкритикують і "Байденоміку", але наразі все вказує, що США прямують до економічного буму, ВВП зростає найшвидше з 1984.

Якщо це дійсно так, політика Байдена стане популярнішою ніж зараз. Як це все відіб'ється на наступних виборах – подивимось. Але знову ж таки, ранні оцінювання показують, що Байден досяг того, що ніколи не зміг досягти Обама: зробив прогресивну політику дійсно популярною.