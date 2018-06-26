Пол-Украины "нелегалов": результаты исследования теневой занятости

В Украине почти 23% населения работают неформально. Это – официальная цифра. На самом деле уровень теневой занятости может быть еще выше – говорят исследователи.

О реалиях незадекларированного труда в Украине 24 каналу рассказала преподаватель и исследователь экономики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Оксана Неживенко. В опросе "Незадекларированная работа в Украине" (Russian Undeclared Work Survey (UUDWS), профинансированному Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и Международной организацией труда, ученые как раз имели целью выяснить – почему, как и кто из украинцев сейчас выбирает незадекларированный труд.

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Подобный опрос уже проведен в Европе, и украинские исследователи имели амбициозную цель провести точно такой же – с такой же анкетой, выборкой, подходом к формированию выборки и тому подобное, чтобы иметь возможность корректно сравнивать результаты Украины и Европы. Им это удалось. Оксана Неживенко проанализировала некоторые результаты опроса, а также сравнение с опытом Европы, и поделилась с нами.

Наш опрос касается опыта незадекларированной деятельности. Мы анализировали ее с точки зрения спроса на незадекларированый труд (покупку) и ее предложение (продажа). Именно такой анализ с двух сторон (поведение работодателей и работников) может дать полную картину понимания вопроса незадекларированного труда,

– уточнила экономист.

Теневая занятость как она есть

Из опрошенных в рамках исследования украинцев только 7% признались, что участвуют в незадекларированной деятельности (из европейцев таких – 3%). В то же время, треть опрошенных украинцев считает, что половина всех украинцев – работают неформально. А лично знают тех, кто работают без декларирования доходов, аж 46% опрошенных. В Европе лично знакомых "неформалов" имеют 32% опрошенных. О чем нам говорят эти числа? Что таких незадекларированных работников в Украине не 7%, не 23%, как отчитывается Министерство экономики (МЭРТ) а, скорее, между 30% и 46%. Здесь имеются в виду отношения между работодателем и рабочими, которые имеют признаки избежания декларирования (незаключение трудового договора; использования других форм регулирования трудовых отношений, которые идут "в обход" законодательства, например, гражданско-правовые договоры; выплата зарплаты "в конвертах").

Неофициальные доходы преимущественно не выше "минималки"

Результаты опроса показали: среди незадекларированных работников в Украине три четверти составляют мужчины, и только четверть – женщины. Такая ситуация присуща большинству стран. Женщины менее склонны к риску и требуют большей стабильности от работы, соответственно, отказываясь от высокой зарплаты, что частично объясняет разницу в зарплатах мужчин и женщин. Еще одна возможная причина – секторы, которые присущи определенным статьям. Например, в строительстве работают в основном мужчины, убирают квартиры преимущественно женщины.

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Относительно секторов с наибольшим количеством неформальной занятости по данным Госстата, то первый – сельское хозяйство, куда относится обеспечение собственных потребностей домохозяйств (огороды, животные, приусадебные участки). Второй и третьи по количеству неформальной занятости секторы – торговля, авторемонт, строительство. "Наш опрос показал почти такие же результаты относительно секторов", – уточнила оксана Неживенко.

Относительно выплаты незадекларированной зарплаты, на вопрос, по чьей инициативе устанавливаются такие отношения, 71% из опрошенных ответили, что это происходит по требованию работодателя. Лишь 16% – это обоюдное решение работника и работодателя. 12% – по инициативе работника.

Конечно, сравнивать рынок труда в Украине и в Европейском Союзе нужно осторожно, из-за разницы в средних заработках, динамике рынков труда, характеристиках человеческого капитала, истории демократии и экономического развития государств. Кроме очевидной причины разницы в заработках – низкий уровень экономического развития – одной из причин низких зарплат в Украине, из моих собственных наблюдений является то, что в Украине менее развита, по сравнению с Европейским Союзом, практика ведения переговоров о заработной плате. Украинцы сравнительно меньше используют эту способность. Но мы так же можем ставить работодателю свои условия. Это уже вопрос собственной ценности на рынке труда, ее надо знать и постоянно повышать.

С одной стороны – в конверте вы можете получить сегодня больше, с другой – завтра вас могут уволить, без объяснений. Такой работник не имеет гарантированного отдыха, даже четко унормированного рабочего дня. Существует такое понятие как альтернативная стоимость – ценность времени, способностей не только в деньгах, но и что мы могли бы сделать за это время, это отдых, наше психологическое состояние, условия работы. Формальный работник имеет право на собственное рабочее место, полностью оборудованное. Неформальный – работает где придется,

– пояснила Оксана Неживенко.

Кроме того, как бы мы не доверяли государству – пенсию нашим родителям и бабушкам по крайней мере частично будет платить оно, а не работодатель. Пока что Пенсионный фонд существует и выполняет свою функцию обеспечения пенсий.

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Доходы в конверте

Украинцы получают деньги в конверте и за регулярную, и за сверхурочную работу. В Европе – больше за сверхурочные.

У работников, которые получают "конвертную" зарплату – подавляющее большинство хотело бы, чтобы зарплата выплачивалась официально. Относительно удовлетворенности своим неформальным статусом – 57% опрошенных им не довольны.

Кроме того, большинство опрошенных, даже официально зарегистрированных, ответили, что 50% зарплаты получают в конверте. 55% из тех, кто имеет зарплату в конверте, получают "минималку".

Суммы зарплат в "конвертах"

30% опрошенных получают менее 100 евро в месяц. Существенно меньшее количество получает от 100 до 300, от 300 до 500 и от 500 до 1000 евро. При этом – значительное количество, по сравнению с другими группами, получает больше 1000 евро. Это – неравенство доходов, о котором мы упоминали ранее: много бедных, очень мало – средних, и значительно больше средних – богатых.

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В Европе – есть бедные, но богатых почти так же, как и средних. Здесь доходы не такие неровные. А процент богатых в Украине – где как и в Европе.

Опыт жизни "в тени"

Исследователи также спросили: какой основной вид недекларованого товара вы покупаете? Результат: это, в основном, продукты питания, возможно, в основном на базарах. У кого покупают – в Европе ответили, что в основном незадекларированное покупают у знакомых, родственников. В Украине – у незнакомых. Это может свидетельствовать, что в Украине незадекларированный труд есть, с одной стороны, более распространенной, с другой стороны, в Европе выше важность доверия в вопросах, которые касаются незадекларированного труда.

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Что нас удивило в результатах: обычно считается, что в неформальной занятости принимают участие люди беднее, потому что у них нет денег идти в супермаркет – они идут на базар. Европа показала такой результат. У нас – не совсем. Мы спросили, сколько наши респонденты заработали от незадекларированных доходов за определенный период, а затем сравнили распределение таких доходов в Украине и Европе. Это сравнение показало нам высшее неравенство в незадекларированных доходах украинцев, по сравнению с Европой. В частности, например, нас поразило высшее количество богатейших в Украине, по сравнению с Европой,

– рассказала Оксана Неживенко.

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Почему украинцы "уходят в тень"

Причины, по которым люди работают без декларирования доходов: не смогли найти другую работу, это сезонная работа и – так принято в Украине работать таким образом.

Также опрос показал – у нас существенно выше уровень недоверия к государству, чем в Европе. В одном из вопросов опроса была позиция "Государство ничего не делает для людей, почему я буду что-то делать для него". В Европе ее выбирало меньшинство людей, у нас это – один из лидеров вариантов соответствующего вопроса. Так недостаток рабочих мест указали первой причиной участия в незадекларированной занятости, а второй по количеству ответов в Украине было недоверие к государству.

Недоверие к государству – одна из главных причин высокого уровня теневой занятости в Украине

В Европе незадекларированная работа считается нежелательной и неприемлемой. В Украине к ней относятся довольно толерантно.

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А если поймают?

В опросе был пункт об уровне риска для незадекларированных работников. Половина опрошенных считает, что риск мал, не боятся санкций – штрафа, суда, заключения. 41% опрошенных назвали ожидаемыми санкциями – уплатить налог и небольшой штраф. Варианты большого штрафа и заключения выбирались редко.

Зато в Европе риск быть "пойманным" налоговиками – высокий, и санкции там значительно серьезнее. Поэтому – в Европе большая ответственность за неформальный труд, а следовательно – именно поэтому его считают нежелательным.

Что будет стимулировать "выходить из тени"

Основные факторы для украинцев: высшее доверие к правительству, к государству, тогда бы больше были готовы платить налогов; упрощение оплаты налогов; упрощение регистрации ФЛП.

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