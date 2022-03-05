Проосийские боевики пытаются разгородить дороги в районе Бородянки. Это делают, вероятно, для того, чтобы продвинуться дальше в направлении Киева.
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Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины, оккупационные подразделения остановили в районах:
- Шибене;
- Катюжанка.
Однако пока российские оккупанты продолжают создавать район обороны.
"На Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки, вероятно с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева" – говорится в сообщении.
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