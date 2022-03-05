Проросійські бойовики намагаються розгородити шляхи в районі Бородянки. Це роблять, ймовірно, для того, щоб просунутися далі в напрямку Києва.

Читайте також Передмістя столиці готується до зустрічі з російським окупантом

Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, окупаційні підрозділи зупинили в районах:

Шибене;

Катюжанка.

Однак поки російські окупанти продовжують створювати район оборони.

"На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів в районі Бородянки, ймовірно з метою подальшого висування у напрямку Києва", – мовиться в повідомленні.

Оперативна інформація рятує життя. читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. цілодобово!