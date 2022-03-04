Олександр Сирський, командувач оборони Києва генерал-полковник, особисто перевірив готовність фортифікаційних об'єктів для зустрічі з російськими загарбниками.
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Аби дати потужний відпір російським військовим вживаються всі необхідні заходи: обладнуються блок-пости та пункти спостереження, організовуються мобільно-дозорні групи та інше.
Такої єдності громадян та сил оборони ще не було ніколи. Ми готові відбити та перемогти ворога. Я впевнений, що на підступах до столиці агресор відчує всю лють українського народу,
– підкреслив генерал-полковник Олександр Сирський.
Нагадуємо трішки про втрати агресора станом на 23:00 4 березня:
- особовий склад – близько 9.200 осіб;
- танків – 251 одиниць;
- бойових броньованих машин – 939 одиниць;
- артилерійських систем – 105 одиниць;
- РСЗВ – 50 одиниць;
- засобів ППО – 18 одиниць;
- літаків – 35 одиниць; (уточнюється)
- гелікоптерів – 37 одиниць; (уточнюється)
- автомобільної техніки – 404 одиниць;
- легкі швидкісні катери – 2 одиниць;
- цистерни з ПММ – 60 одиниць;
- БПЛА – 3 штуки;
- надзвичайно велика кількість полонених та захопленої трофейної техніки країни-агресорки.
Дані наведені з офіційного повідомлення Сухопутних Військ Збройних Сил України.
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