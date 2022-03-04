Олександр Сирський, командувач оборони Києва генерал-полковник, особисто перевірив готовність фортифікаційних об'єктів для зустрічі з російськими загарбниками.

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Аби дати потужний відпір російським військовим вживаються всі необхідні заходи: обладнуються блок-пости та пункти спостереження, організовуються мобільно-дозорні групи та інше.

Такої єдності громадян та сил оборони ще не було ніколи. Ми готові відбити та перемогти ворога. Я впевнений, що на підступах до столиці агресор відчує всю лють українського народу,

– підкреслив генерал-полковник Олександр Сирський.

Нагадуємо трішки про втрати агресора станом на 23:00 4 березня:

особовий склад – близько 9.200 осіб;

танків – 251 одиниць;

бойових броньованих машин – 939 одиниць;

артилерійських систем – 105 одиниць;

РСЗВ – 50 одиниць;

засобів ППО – 18 одиниць;

літаків – 35 одиниць; (уточнюється)

гелікоптерів – 37 одиниць; (уточнюється)

автомобільної техніки – 404 одиниць;

легкі швидкісні катери – 2 одиниць;

цистерни з ПММ – 60 одиниць;

БПЛА – 3 штуки;

надзвичайно велика кількість полонених та захопленої трофейної техніки країни-агресорки.

Дані наведені з офіційного повідомлення Сухопутних Військ Збройних Сил України.

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