Александр Сырский, командующий обороной Киева генерал-полковник, лично проверил готовность фортификационных объектов для встречи с российскими захватчиками.
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Чтобы дать мощный отпор русским военным, предпринимаются все необходимые мероприятия: оборудуются блокпосты и пункты наблюдения, организуются мобильно-дозорные группы и прочее.
Такого единства граждан и сил обороны еще никогда не было. Мы готовы отбить и победить врага. Я уверен, что на подступах к столице агрессор почувствует всю ярость украинского народа,
– подчеркнул генерал-полковник Александр Сырский.
Напоминаем о потерях агрессора по состоянию на 23:00 4 марта:
- личный состав – около 9 200 человек;
- танков – 251 единиц;
- боевых бронированных машин – 939 единиц;
- артиллерийских систем – 105 единиц;
- РСЗО – 50 единиц;
- средств ПВО – 18 единиц;
- самолетов – 35 единиц (уточняется);
- вертолетов – 37 единиц (уточняется);
- автомобильной техники – 404 единиц;
- легкие скоростные катера – 2 единицы;
- цистерны с ГСМ – 60 единиц;
- БПЛА – 3 штуки;
- очень большое количество пленных и захваченной трофейной техники страны-агрессора.
Данные приведены из официального сообщения Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.
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