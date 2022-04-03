Отступление российских оккупантов с территории Украины продолжается. Враг "огрызается" обстрелами мирных городов и минированиями украинских территорий.

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Полесское и Северское направления

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Полесском направлении враг выводит свои силы на территорию Беларуси. Оккупанты минируют пути, по которым продвигаются, и отдельные населенные пункты.

В Северской области враг уже завершил вывод своих солдат с территории Украины в Беларусь и Россию. Основные направления, на которые держали курс оккупанты – Гомельская и Могилевская области. В составе колонн были зафиксированы грузовые автомобили, элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер".

Оккупанты сосредоточивают технику на объектах, где есть железнодорожные пути, чтобы обеспечить дальнейшую транспортировку в Россию.

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