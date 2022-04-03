Відступ російських окупантів з території України продовжується. Ворог "огризається" обстрілами мирних міст та мінуваннями українських територій.

Читайте також Інтенсивність ракетних ударів та ударів зі застосуванням високоточної зброї знизилася

Поліський та Сіверський напрямки

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на Поліському напрямку ворог виводить свої сили на територію Білорусі. Окупанти мінують шляхи, якими просуваються, та окремі населені пункти.

На Сіверщині ворог вже завершив вивід своїх солдатів з території України в Білорусь та Росію. Основні напрямки, на які тримали курс окупанти – Гомельська та Могильовська області. У складі колон були зафіксовані вантажні автомобілі, елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК "Іскандер".

Окупанти зосереджують техніку на об'єктах, де є залізничні колії, щоб забезпечити її подальше транспортування у Росію.

Дивіться також – Росія формує ударний кулак, – Жданов прогнозує активність на Донецькому напрямку