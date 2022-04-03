Українські захисники вже 38 днів героїчно борються із загарбниками. У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00 3 квітня.

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Інтенсивність бомбардувань знизилася

У Генштабі розповіли, що окупанти продовжують систематично завдавати ракетних та авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах.

Але інтенсивність завдавання ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, триває підготовка додаткових ворожих підрозділів для участі у війні проти України. Загарбники планують створити "добровольчі" батальйони з найманців та жителів тимчасово окупованих територій.

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