Українські захисники вже 38 днів героїчно борються із загарбниками. У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00 3 квітня.
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Інтенсивність бомбардувань знизилася
У Генштабі розповіли, що окупанти продовжують систематично завдавати ракетних та авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах.
Але інтенсивність завдавання ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, триває підготовка додаткових ворожих підрозділів для участі у війні проти України. Загарбники планують створити "добровольчі" батальйони з найманців та жителів тимчасово окупованих територій.
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