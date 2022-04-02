Літаки Росії вже бояться залітати вглиб території України. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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"Азербайджан довів, що Вірменія передала Су-30 (Росії – 24 канал) разом з пілотами. Тобто якщо вони забирають навіть 4 літаки у Вірменії – це вказує на те, що в них з літаками справи кепські", – сказав військовий експерт.

Олег Жданов зазначив, що росіяни перекидають ще одну ракетну бригаду до кордонів України для того, щоб компенсувати відсутність літаків у нашому небі і продовжувати завдавати удари по всій території.

Водночас експерт зауважив, що погане становище росіян з літаками не стосується активної зони бойових дій – на жаль, там російська авіація панує в небі.

Олег Жданов про кепське становище росіян: дивіться відео