Такую оперативную информацию по состоянию на полуночь 11 марта относительно российского вторжения сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Украинские защитники не отмечают больше никаких наступательных действий со стороны российских оккупантов на Полесском направлении.
Источник:Генштаб ВСУ
Такую оперативную информацию по состоянию на полуночь 11 марта относительно российского вторжения сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Дополняем...
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