Таку оперативну інформація станом на північ 11 березня щодо російського вторгнення повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Українські оборонці не відзначають більше жодних наступальних дій з боку російських окупантів на Поліському напрямку.
Джерело:Генштаб ЗСУ
Таку оперативну інформація станом на північ 11 березня щодо російського вторгнення повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
Допонвюємо...
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