У мережу навіть потрапило кумедне відео. На ньому оборонець з легкістю у голосі розповідає, що залишається після окупантів, після того, як їх розгромити.

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"Так шкварить їх, аж гайки воняють. Так що… Тому ті ж танкісти, вони ж теж жити хочуть", – навіть трохи співчуває він.

Але деякі кажуть, прийти забрати танкістів. Але що їх забирати, там забирати нічого. Там з трьох танкістів можна на півлітрову баночку хіба назбирати,

– підсумував український військовий.

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