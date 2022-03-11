А самі натомість оселилися у їхньому будинку. Те, що вони зробили з оселею – не вкладається в голові.

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Схоже, окупанти нищать усе на своєму шляху. Не лише наші міста, а й будинки, де ці "асвабадітєлі" вирішують незаконно оселятись.

Так сталося й у селі Колесникове, що на Сумщині області. Окупанти розтрощили будинок і перетворили його буквально на смітник.

І все це в той чай як Путін заявляє, що українців як нації нібито не існує, а "Расія – вєлікая страна".

Заявляє, що ми втратили російський дух і вони сюди прийшли, як старші брати, повертати нас "малоросів" на шлях істинний. Ми вам не брати. Ідіть ви зі своїми скріпами туди, де й ваш російський корабель,

– написав Геращенко під дописом.

На знімках результати їхнього "господарювання".



Окупанти "господарюють" у чужому домі / Фото з телеграму Геращенка