А сами поселились в их доме. То, что они сделали с домом – не укладывается в голове.

По теме Лукашенко и Путин договорились о поставках Минску современных образцов военной техники.

Похоже, оккупанты уничтожают все на своем пути. Не только наши города, но и дома, где эти "асвободители" решают незаконно поселяться.

Так произошло и в селе Колесниково, что в Сумской области. Оккупанты разбили дом и превратили его буквально в мусорник.

И все это в то время как Путин заявляет, что украинцев как нации якобы не существует, а "Россия – великая страна".

Заявляет, что мы потеряли русский дух и они сюда пришли, как старшие братья, возвращать нас "малороссов" на путь истинный. Мы вам не братья. Идите вы со своими скрепами туда, куда и ваш русский корабль,

– написал Геращенко.

На снимках результаты их хозяйствования.



Оккупанты "хозяйничают" в чужом доме / Фото из телеграма Геращенко