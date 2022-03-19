Речь идет о Полесском, Кропивне, Захаровке, Оливе, Жовтневом, Озерщине, Липовке, Копылове, Мотыжине, Бузове, Гореничах, Буче, Демидове. В Генштабе также рассказали о ситуации с ЧАЭС.

Тема За время боев Россия совершила более 1 400 авианалетов и нанесла почти 300 ракетных ударов

В районе северо-западнее Чернобыля захватчики развернули тыловой район группировки войск Восточного военного округа,

– говорится в сообщении.

В то же время в ВСУ говорят, что противник несет большие потери личного состава и техники.

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