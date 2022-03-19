Мовиться про Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів. У Генштабі також розповіли про ситуацію щодо ЧАЕС.

До теми За час боїв Росія здійснила понад 1 400 авіанальотів і завдала майже 300 ракетних ударів

У районі на північний захід від Чорнобиля загарбники розгорнули тиловий район угруповання військ Східного військового округу,

– мовиться в повідомленні.

Водночас у ЗСУ кажуть, що противник зазнає великих втрат особового складу та техніки.

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