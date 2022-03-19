У Генштабі Збройних Сил України прозвітували, скільки і яких ударів з повітря завдала Росія за час повномасштабного вторгнення. Оперативну інформацію станом на 12:00 19 березня оприлюднили на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Скільки ударів з повітря по Україні завдала Росія з 24 лютого

З початку бойових дій 24 лютого Росія атакувала Україну з повітря:

завдавши 291 ракетний удар;

застосувавши при цьому 459 ракет наземного, морського та повітряного базування.

Крім того, зазначається, що ворог здійснив за цей час 1 403 авіаційні нальоти на територію суверенної України.

До слова, противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури, використовуючи, за заявами самої ж Росії, високоточну зброю та некеровані авіаційні бомби.

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