Дело в том, что в Волгоградской области страны-агрессора очень тревожно. В частности, на аэродроме "Мариновка" вспыхнул пожар. Оккупанты признали, что горит объект минобороны.

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И хотя губернатор Волгоградской области заявил, что в регионе якобы "отражена атака БпЛА", ограничительные меры продолжают вводить.

"В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов после атаки БПЛА на регион", – сообщили российские пропагандистские СМИ.

К слову, ранее местные жители сообщили, что после атак дронов на аэродром "Мариновка" в Волгоградской области началась детонация складов боеприпасов, а людей готовят к эвакуации. Поэтому, ничего удивительного, что россиянам пришлось также ограничить работу аэродрома Волгограда.