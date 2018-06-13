Полезно ли молоко для здоровья: топ-3 мифа
Одним из самых полезных напитков для организма является молоко. Но немало людей сегодня употребляют его все меньше.
Вокруг этого молочного продукта "гуляет" несколько распространенных мифов, передает "Страна здоровья".
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В молоко добавляют антибиотики
Это миф, ведь молоко, в котором действительно содержится антибиотик (если животное лечили), будет иметь неприятный вкус и запах. Поэтому производители не рискуют смешивать его с чистым молоком.
Магазинное молоко не имеет полезных свойств
В домашнем молоке, кроме полезных веществ могут содержаться инфекции, которые могут спровоцировать опасные заболевания.
А пакетированным молоком из магазина риск отравиться снижен до нуля, ведь оно проходит пастеризацию.
Кипяченое молоко помогает заснуть
Такие свойства имеет не только кипяченое молоко. Помогает справиться с бессонницей даже холодное молоко. А все потому, что оно стабилизирует уровень сахара в крови, успокаивая нервную систему, поэтому качество сна повышается.
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