Полезно ли молоко для здоровья: топ-3 мифа

Одним из самых полезных напитков для организма является молоко. Но немало людей сегодня употребляют его все меньше.

Вокруг этого молочного продукта "гуляет" несколько распространенных мифов, передает "Страна здоровья".

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В молоко добавляют антибиотики

Это миф, ведь молоко, в котором действительно содержится антибиотик (если животное лечили), будет иметь неприятный вкус и запах. Поэтому производители не рискуют смешивать его с чистым молоком.

Магазинное молоко не имеет полезных свойств

В домашнем молоке, кроме полезных веществ могут содержаться инфекции, которые могут спровоцировать опасные заболевания.

А пакетированным молоком из магазина риск отравиться снижен до нуля, ведь оно проходит пастеризацию.

Кипяченое молоко помогает заснуть

Такие свойства имеет не только кипяченое молоко. Помогает справиться с бессонницей даже холодное молоко. А все потому, что оно стабилизирует уровень сахара в крови, успокаивая нервную систему, поэтому качество сна повышается.

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