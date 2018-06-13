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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Полезно ли молоко для здоровья: топ-3 мифа

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Полезно ли молоко
Полезно ли молоко / uk.etcetera.media

Одним из самых полезных напитков для организма является молоко. Но немало людей сегодня употребляют его все меньше.

Вокруг этого молочного продукта "гуляет" несколько распространенных мифов, передает "Страна здоровья".

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В молоко добавляют антибиотики

Это миф, ведь молоко, в котором действительно содержится антибиотик (если животное лечили), будет иметь неприятный вкус и запах. Поэтому производители не рискуют смешивать его с чистым молоком.

Магазинное молоко не имеет полезных свойств

В домашнем молоке, кроме полезных веществ могут содержаться инфекции, которые могут спровоцировать опасные заболевания.

А пакетированным молоком из магазина риск отравиться снижен до нуля, ведь оно проходит пастеризацию.

Кипяченое молоко помогает заснуть

Такие свойства имеет не только кипяченое молоко. Помогает справиться с бессонницей даже холодное молоко. А все потому, что оно стабилизирует уровень сахара в крови, успокаивая нервную систему, поэтому качество сна повышается.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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