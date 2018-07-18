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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Полезно ли спать днем: неожиданные факты

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Полезен ли дневной сон
Полезен ли дневной сон / Фото из открытых источников

Большинство взрослых считают, что кратковременный дневной сон полезен только для детей. На самом деле это не так, ведь такой сон полезен для организма.

В последнее время многие люди регулярно недосыпают или из-за некачественного сон целый день испытывают усталость и сонливость, передает Zhyvyaktyvno.

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Короткий сон днем вряд ли вполне компенсирует плохой сон ночью, но короткий отдых продолжительностью в 20 – 30 минут все же вам поможет.

В частности, короткий дневной сон помогает восстановить способность концентрировать внимание, повысить работоспособность, уменьшить вероятность ошибочных действий, а соответственно, и несчастных случаев.

via GIPHY

В NASA проведи исследование, в ходе которого изучали поведение военных летчиков и аэронавтов в состоянии дефицита сна. Выяснилось, что 40-минутный дневной сон на 34% повышал их работоспособность и на 100% – внимательность.

Кроме того, дневной сон по расписанию приписан лицам, страдающим нарколепсией. Кроме того, "поспать днем" имеет еще и психологические преимущества – отличный способ релаксации и восстановления сил.

Что такое нарколепсия?
Это заболевание нервной системы, сопровождающееся нарушением активности и характеризуется дневными приступами непреодолимого сна и приступами внезапного засыпания.

 

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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