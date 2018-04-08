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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Полезный идиот Кремля, – Джонсон о лидере лейбористов

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон,
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, / ria.ru

Из-за реакции на отравление Сергея Скрипаля, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина "полезным идиотом Кремля".

Как сообщает BBC, соответствующее заявление содержится в статье Джонсона в Sunday Times, пишет Европейская правда.

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В заявлении Борис Джонсон напомнил, что Кремль до сих пор опровергает утверждения о своей причастности к химическому отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Для этого Кремль сделал "циничную попытку похоронить неловкие факты под лавиной лжи и дезинформации". В частности, правительство России и государственные СМИ выдумали 29 альтернативных теорий о нападении.

Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к его пропагандистскому нападению – привлечение политиков из других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям,
– пишет Борис Джонсон.

В лейбористской партии уже отреагировали на это обвинение, заявив, что Корбин неоднократно утверждал о вине РФ в этом преступлении. Между тем, утверждают в пресс-службе лейбористов, сам Борис Джонсон "сделал себя дураком и подорвал доверие к правительству, сфальсифицировав выводы, полученные от экспертов по химическому оружию в Портон-Дауна".

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
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