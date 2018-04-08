Полезный идиот Кремля, – Джонсон о лидере лейбористов

Из-за реакции на отравление Сергея Скрипаля, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина "полезным идиотом Кремля".

Как сообщает BBC, соответствующее заявление содержится в статье Джонсона в Sunday Times, пишет Европейская правда.

Читайте также: Скрипаль с дочерью могут переехать в США под новыми именами, – СМИ

В заявлении Борис Джонсон напомнил, что Кремль до сих пор опровергает утверждения о своей причастности к химическому отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Для этого Кремль сделал "циничную попытку похоронить неловкие факты под лавиной лжи и дезинформации". В частности, правительство России и государственные СМИ выдумали 29 альтернативных теорий о нападении.

Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к его пропагандистскому нападению – привлечение политиков из других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям,

– пишет Борис Джонсон.

В лейбористской партии уже отреагировали на это обвинение, заявив, что Корбин неоднократно утверждал о вине РФ в этом преступлении. Между тем, утверждают в пресс-службе лейбористов, сам Борис Джонсон "сделал себя дураком и подорвал доверие к правительству, сфальсифицировав выводы, полученные от экспертов по химическому оружию в Портон-Дауна".