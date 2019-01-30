Полезный плейлист: песни, которые помогут сделать непрямой массаж сердца

У вас больше шансов спасти человеку жизнь, если вы помните "Макарену" – ритм этого танцевального хита 90-х идеально подходит для проведения непрямого массажа сердца.

В эксперименте испанских специалистов приняли участие 164 студента-медика из Барселонского университета. Их разбили на три группы. Одним пришлось "реанимировать" учебный манекен под свой счет, другие ориентировались на приложение-метроном, третьи делали непрямой массаж сердца, напевая "Макарену", передает El Español

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91% тех, кто использовал приложение, выдержали соответствующий ритм, отлично справились с заданием и 74% тех, кто пел песню. В контрольной группе только 24% выдержали ритм.

Дело в том, что темп песни – 103 удара в минуту, он соответствует рекомендуемой частоте нажатий на грудь (100-120 в минуту).

Подобных песен много – ученые собрали из них целый плейлист. В нем Gorillaz, The Rolling Stones, Radiohead, Pink Floyd, Мадонна, Уитни Хьюстон, Игги Поп, Синатра, Том Уэйтс и другие.

Как делать непрямой массаж сердца: смотрите видео

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