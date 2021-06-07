По данным итальянских правоохранителей, к теракту причастны члены "Римского арийского ордена", которые являются сторонниками превосходства белой расы, вдохновленной нацистами.

Важно Во Франции мужчина с ножом напал на полицейскую прямо в участке

Полицейские провели скоординированные рейды в домах 12 подозреваемых. Они изъяли фотографии Адольфа Гитлера, свастики и книгу со списком еврейских фамилий.

Впечатляет! Одна из обвиняемых была признана победительницей онлайн-конкурса красоты Мисс Гитлер в 2019 году. Тогда она назвала себя мисс Евой Браун, то есть женой Адольфа Гитлера.

В полиции заявили, что группа "занимается публикацией расистских и дискриминационных видео и изображений в соцсетях".

Спецгруппа полиции сосредоточилась на обмене экстремистскими материалами на страницах в соцсетях, где члены группы якобы подстрекали к совершению насильственных действий против евреев и иммигрантов.

Что хотели сделать террористы

Впоследствии полицейские получили доступ к группе в Whatsapp под названием Judenfrei League. В ней члены группы делились инструкциями о том, как производить самодельные взрывные устройства в рамках плана против базы НАТО.

Интересно! Judenfrei League – judenfrei – это термин, который нацисты использовали для описания территорий, "очищенных" от евреев во время Холокоста.

Сейчас 12 подозреваемых обязали ежедневно появляться в полицейском участке. Это будет продолжаться до тех пор, пока им не сообщат о подозрении.