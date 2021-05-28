ЧП произошло около 10 утра в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр неподалеку Нанта. Мужчина просто зашел в муниципальной полиции и набросился с ножом на правоохранительницу.

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Полицейская ранена прямо в отделении

После того, как нападающий проткнул ножом женщину, ему удалось бежать. Как рассказывают источники СМИ, он сел в машину и уехал. После попал в ДТП, скорее всего, намеренно разбил авто и продолжил бежать своим ходом.

Поиски злоумышленника продолжаются уже несколько часов. На место прибыли 200 полицейских и 2 вертолета.

Для поиска подозреваемого, который находится на свободе, мобилизуют 180 силовиков и несколько отрядов кинологов. Жителей призвали оставаться дома и в ближайшее время избегать сектора, в котором произошел инцидент. Обучение в школах и колледжах уже прекратили.

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Есть угроза ее жизни, сообщают медики.