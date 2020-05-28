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Полицейские и курсант до ужасных синяков избили оператора майнинг-фермы: объявлено подозрения

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Избитый правоохранителями оператор майнинг-фермы
Избитый правоохранителями оператор майнинг-фермы / dbr.gov.ua

В Николаеве следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении власти, которое сопровождалось насилием, начальнику отделения, оперуполномоченному, начальнику сектора криминальной полиции и курсанту Нацакадемии внутренних дел.

В марте 2020 года правоохранители во время обыска в рамках дела о краже электроэнергии обнаружили майнинг-ферму и незаконно установленный трансформатор, сообщили в ГБР.

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В апреле полицейские провели обыски у мужчины, который якобы был причастен к преступлению и администрировал оборудование для майнинга. После обыска полицейские доставили подозреваемого в отдел полиции, где избили его.

Также следователи ГБР установили, что работники полиции присвоили изъятое оборудование для майнинга. В доме инспектора Николаевской полиции провели обыск, нашли и изъяли это оборудование.

Что грозит злоумышленникам

Подозреваемым грозит заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

поліцейським Миколаєва оголосили підозру в побитті оператора майніг-ферми
Правоохранителям Николаева объявили подозрение в избиении оператора майниг-фермы

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Новости Николаева Полиция Государственное бюро расследований Криминал Криминальные новости
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