Поліцейські і курсант до жахливих синців побили оператора майнінг-ферми: оголошено підозри

У Миколаєві слідчі ДБР повідомили про підозру в перевищенні влади, яке супроводжувалося насильством, начальнику відділення, оперуповноваженому, начальнику сектору кримінальної поліції і курсанту Нацакадемії внутрішніх справ.

У березні 2020 року правоохоронці під час обшуку в межах справи про крадіжку електроенергії виявили майнінг-ферму і незаконно встановлений трансформатор, повідомили в ДБР.

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У квітні поліцейські провели обшуки у чолвоіка, який нібито був причетний до злочину та адміністрував обладнання для майнінгу. Після обшуку поліцейські доставили підозрюваного у відділ поліції, де побили його.

Також слідчі ДБР встановили, що працівники поліції привласнили вилучене обладнання для майнінгу. У помешканні інспектора Миколаївської поліції провели обшук і знайшли та вилучили це обладнання.

Що загрожує зловмисникам

Підозрюваним загрожує ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Правоохоронцям Миколаєва оголосили підозру в побитті оператора майніг-ферми