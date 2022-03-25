В ведомстве сообщили, что эту помощь марьинцам передают через полицейских небезразличные жители Курахово. Сейчас город Марьинка и окрестности находятся под постоянным огнем вражеских войск.

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Атаки продолжаются круглосуточно. "Такого ужаса не было с 2014 – 2015 годов", – рассказывают местные жители. Но в городе находится много людей.

Правоохранители остаются рядом с жителями и продолжают помогать. Сотрудники уголовного розыска начали доставлять свежую воду в укрытия, а также гуманитарную помощь от простых жителей. Люди делятся самым необходимым – крупами, молочными продуктами, передают заготовленную собственноручно консервацию,

– сообщили в полиции.

Там добавили, что цель правоохранителей – сохранить жизнь мирных жителей, которых пытается уничтожить РФ.

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