Правоохранители вместе с представителями местных властей и работниками ГСЧС пошли на этот шаг, несмотря на обстрелы врага. В частности, оккупанты вели огонь из минометов.
Достойно внимания План Путина провалился: России придется отказаться от идеи оплаты за газ в рублях
В Киевской области полиция и ГСЧС вынесли тела жертв под обстрелами
У них получилось деблокировать город в Киевской области и в результате вывезли из Ирпеня тела 14 мирных жителей. Тела всех жертв доставили к судмедэкспертам с целью:
- выяснения причин смерти,
- идентификации,
- поиска их родственников.
Полиция Киевщины сообщила, что, несмотря на постоянную опасность, правоохранители из области продолжают нести службу и всегда готовы прийти на помощь.
Обращение Зеленского от 30 марта: смотреть видео